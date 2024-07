Shakira i Gerard Pique to jedna z nielicznych par w show biznesie, która nie ukrywa przed mediami swojej prywatności. Para często wrzuca prywatne zdjęcia na swoje profile na których widać także ich synka. Od jego narodzin możemy obserwować jak malec się zmienia z każdym dniem. Malec zdążył już nawet zaliczyć debiut w telewizji pojawiając się w popularnym show. Przypomnijmy: Telewizyjny debiut syna Shakiry i Pique! Zabrała go do "The Voice"

Kolumbijska gwiazda pop i hiszpański piłkarz tworzą parę już od czterech lat. I choć oboje są ze sobą bardzo szczęśliwi, to jednak nie zamierzają póki co brać ślubu. Zdaniem Shakiry, wszystko co najważniejsze w związku już mają. Dodaje jednak, że gdyby zdecydowała się zostać panną młodą, to jedyną osobą, której miałaby przyrzekać wierność przed ołtarzem jest właśnie Gerard.



Mamy już wszystko, co jest w związku najważniejsze. Jesteśmy razem, kochamy się i mamy dziecko. Najważniejsze elementy naszego związku mają solidne podstawy i nie wymagają zmian. Jeżeli już zdecyduję się na ślub, to oczywiście tylko z nim. -powiedziała w rozmowie z Glam Belleza Latina



Shakira miała już okazję poczuć się jak panna młoda w jednym ze swoich ostatnich teledysków. Czyżby nie spodobała jej się rola panny młodej? Dla niektórych kobiet jest to przecież marzenie z dzieciństwa.

