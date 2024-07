Maja Sablewska, Katarzyna Burzyńska, Joanna Racewicz, Odeta Moro, Macademian Girl i Omenaa Mensah w rozmowie z Party.pl zdradziły, czy i jak przygotowały się na sezon bikini! Chociaż pogoda od kilku dni nas nie rozpieszcza, to lato trwa w najlepsze, a gwiazdy rozpoczęły już swoje wakacyjne wyjazdy. Co znane panie robiły, żeby zachwycać swoim wyglądem w kostiumie kąpielowym? Jak zadbały o swoje ciało przed wizytą na plaży i czy dużo czasu poświęciły na ostre treningi? Tego dowiecie się z naszego materiału wideo! Posłuchajcie, co gwiazdy zdradziły przed naszą kamerą!

Reklama

Zobacz także: Z WYCIĘCIAMI, FALBANĄ... ZOBACZCIE 5 NAJGORĘTSZYCH TRENDÓW W KOSTIUMACH KĄPIELOWYCH NA 2017 ROK

Reklama

Maja Sablewska zdradziła, czy jest gotowa na sezon bikini.