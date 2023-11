Wielkimi krokami zbliża się 6. edycja "Rolnik szuka żony". Niedawno poznaliśmy wszystkich uczestników programu: Adriana, Seweryna, Waldemara, Jakuba i Sławomira. To właśnie ich miłosne perypetie będziemy mogli śledzić już od 8 września na antenie TVP. My mieliśmy okazję spotkać rolników i porozmawiać z nimi na temat ich udziału w "Rolnik szuka żony", obaw i oczekiwań. Jak się okazało, Seweryn jest jednym z bogatszych rolników. Czy nie boi się, że przez to będzie przyciągać oszustki, którym zależy wyłącznie na jego majątku? Sprawdźcie, co nam powiedział! Zobaczcie materiał wideo.

Seweryn opowiedział nam o swoich obawach

