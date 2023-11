5 z 5

Poznajcie również Adriana, który ma 28 lat i pochodzi z Małopola. Jest geodetą z wykształcenia, a także rolnikiem i kwiaciarzem z zawodu, wyboru i powołania. Adrian ma 175 cm wzrostu i kocha tańczyć - podobno ma do tego wrodzony talent. W wolnych chwilach zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i czyta gazety. Ma na koncie dwa poważne, kilkuletnie związki i kilka zauroczeń, lecz wciąż czeka na „tę jedyną” kobietę, która zdobyłaby go urodą i zatrzymała charakterem. Szuka kobiety do tańca i do różańca, takiej, która potrafi mówić co jej nie odpowiada i wybić mu czasem z głowy głupi pomysł. Jednocześnie nie może być ona zbyt zazdrosna czy zaborcza. Adrian marzy o ślubie, więc wolałby związać się z kimś bez przeszłości i budować z nią wszystko od nowa. Jego wybranka może liczyć na romantyczne wieczory przy świecach, teatr i kolacje w klimatycznej restauracji. Adrian wierzy, że miłość do takiej kobiety będzie dla niego motorem, który pchać go będzie do przodu i pozwoli osiągnąć rzeczy dotąd nieosiągalne.