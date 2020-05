Seweryn i Magda z "Rolnik szuka żony" są razem? Para nie przechodzi kryzysu w swoim związku? Kobieta opublikowała w sieci nowe zdjęcia, które najwyraźniej są komentarzem do ostatnich doniesień dotyczących jej relacji z Sewerynem! Magdalena pokazała, jak i z kim spędziła miniony weekend. Zobaczcie, jak rozprawiła się z plotkami na swój temat.

Magda i Seweryn z "Rolnik szuka żony" wciąż razem!

Seweryn był jednym z uczestników szóstej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach. Niestety, jak już wiemy w show nie znalazł tej jedynej - Seweryn nie związał się z żadną ze swoich kandydatek. Kilka miesięcy później rolnik zdradził, że jego serce jest już zajęte. Seweryn w "Pytaniu na Śniadanie" przyznał, że spotyka się z tajemniczą Magdą.

My się poznaliśmy w trakcie emisji programu, ona widziała mnie na ekranie telewizora, a potem spotkaliśmy się. To jest trudna sytuacja, oglądaliśmy każdy odcinek razem i dla mnie to było trudne i dla Magdy też to było trudne- mówił w programie TVP.

Fani "Rolnika" po raz pierwszy zobaczyli ich razem w świątecznym odcinku programu. Później internauci mogli śledzić dalsze losy Magdy i Seweryna za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kobieta chętnie publikowała w sieci zdjęcia z partnerem. Również sam rolnik założył konto na Instagramie.

Niestety, kilka dni temu chyba wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" zaczęli zastanawiać się, czy Seweryn i Magda wciąż są razem. Po tym, jak Magda skasowała wspólne zdjęcia z partnerem, a rolnik usunął profil z Instagrama w mediach zawrzało. Teraz Magdalena pokazała nowe fotki i tym samym odniosła się do plotek na temat swojego związku!

A jednak! Niedzielny relaks. Oczywiście aktywny.

Niezmiennie, fotograf ten sam- Pan S. 😋- napisała Magdalena.

Na zdjęciach nie widać twarzy Seweryna, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie on spędził z Magdą romantyczny weekend. Zobaczcie sami!

Partnerka rolnika pokazała, jak i z kim spędziła miniony weekend.

W ten sposób Magdalena odniosła się do plotek na swój temat?