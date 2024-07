1 z 7

Natalia Siwiec i Jan Kliment to para która wzbudza wielkie zainteresowanie w programie "Taniec z Gwiazdami". Pierwszy odcinek programu niestety pokazał braki taneczne modelki, która została ostro skrytykowana przez jurorów programu.

Zobacz: Internauci oburzeni wynikami "TzG". Nie zostawiają suchej nitki na Siwiec

Na Facebooku ukazała się właśnie sesja zdjęciowa tanecznej pary. Natalia pozuje w pięknej, koronkowej sukni marki Try The Truth, zaś Kliment ubrany jest klasycznie - białą koszulę i czarne spodnie. W ten piątek para zatańczy tango, a takie zdjęcia można potraktować jako mały przedsmak tego, co się będzie działo na parkiecie. My już teraz wiemy, że będzie gorąco.

Zobacz zmysłową sesję modelki i tancerza