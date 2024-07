Jeśli trzeba wskazać edycję polskiego "Top Model", która była najbardziej udana to bez wątpienia ten tytuł powinien powędrować do trzeciej odsłony wielkiego show. To właśnie z niej wyszło najwięcej modelek, które naprawdę robią karierę w modelingu. Przypomnijmy: Renata z Top Model w sesji światowej marki. Kolejny gigant docenił jej urodę

Dla fanów "Top Modelek" znów mamy dobrą wiadomość. Tym razem mocno doceniona została Tamara Subbotko, która w programie odpadła tuż przed wielkim finałem. Czas po finale show przeznaczyła na rozbudowę portfolio i zbieranie doświadczenia na wybiegu (zobacz: Zuza i Tamara na pokazie Fashion Magazine).

W najnowszym listopadowym numerze nowojorskiego Elléments Magazine możemy znaleźć edytorial zatytułowany "Fashion Variant" z pięknymi zdjęciami Tamary wykonanymi przez Weronikę Kaźmierczak. Magazyn można kupić w formie papierowej za 27 dolarów, ale również pobrać online za jedyne 4 dolary. Miejmy nadzieję, że publikacja za granicą otworzy Tamarze drzwi również do kariery za Oceanem!

Tak wygląda zajawka publikacji Tamary w Elléments Magazine. Kibicujecie jej?

