Serialowa Alina z "Miodowych lat" zagrała w serialu Netflixa z Joanną Kulig. Jak dziś wygląda? Zobaczcie!

Agnieszka Pilaszewska ponad 22 lata temu wcieliła się w postać Alinki Krawczyk w kultowym serialu "Miodowe lata" (powtórki do dziś emitowane są na kanałach Polsatu). Mimo że po "Miodowych..." Pilaszewska zagrała jeszcze w kilkudziesięciu produkcjach filmowych, serialowych i teatralnych, to jednak rola żony nerwowego motorniczego przyniosła jej największą popularność. Aktorka wraca jednak w wielkim stylu - niedawno zagrała w nowym serialu Netflixa - "The Eddy" - wraz z Joanną Kulig!

Jak dziś wygląda Alinka Krawczyk z "Miodowych lat"?

Agnieszka Pilaszewska w latach 1998-2001 wcielała się w postać Aliny Krawczyk. Po odejściu z serialu w roli żony Karola zastąpiła ją prawdziwa żona Cezarego Żaka - Katarzyna Żak. Jednak to Pilaszewska skradła serce widzów - jej zabawne teksty i kąśliwe uwagi co do wagi męża są niemal kultowe! Po "Miodowych latach" 55-letnia dziś gwiazda pojawiła się w takich produkcjach jak "Barwy Szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Ucho prezesa". Pisała również scenariusze do "Przepisu na życie" czy "Sama słodycz" w TVN. Niedawno zaś zagrała w serialu Netflixa - "The Eddy" (premiera już 8 maja) - mamę głównej bohaterki (Joanna Kulig):

Tej serial to wielka przygoda mojego życia❤️. Począwszy od zdjęć próbnych, czasu spędzonego w Paryżu podczas realizacji, cały czas cieszę się na samo wspomnienie! Joasia Kulig, Alan Poul, Jack Thorne, Amanda Stenberg, Houda Benyamina, Laila Marrakchi, Patrick Spence... jestem wdzięczna za to spotkanie - napisała Agnieszka Pilaszewska w sieci.

Agnieszka Pilaszewska jest bardzo aktywna na swoim Instagramie. Często pokazuje na nim córkę, Kornelię Maciejewską, która również jest aktorką.

Będziecie oglądać "The Eddy" na Netfliksie?