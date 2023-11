1 z 4

13 października 1998 roku, a więc ponad 20 lat temu zadebiutował serial "Miodowe Lata"! Sitcom z udziałem takich gwiazd jak Cezary Żak, Dorota Chotecka, Agnieszka Pilaszewska, Artur Barciś czy Marta Lipińska gromadził przed telewizory kilka milionów widzów, a więc nic dziwnego, że kultowe i zabawne teksty bohaterów przeszły do historii! Perypetie kanalarza, Tadzika Norka oraz motorniczego Karola Krawczyka bawią do dziś i na niektórych antenach do tej pory możemy oglądać powtórki.

Choć "Miodowe Lata" bawią do dziś, to nie oznacza, że nie zabrakło w nim widocznych gołym okiem wpadek! Zobaczcie sami :)

