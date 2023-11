2 z 5

Niedawno Selena Gomez wyszła ze szpitala psychiatrycznego i wydawało sie, że jest na dobrej drodze do lepszej formy. Selena zaczęła często trenować, a wysiłek fizyczny traktowała jako rodzaj terapii i medytacji. Niestety, wygląda na to, że to nie do końca jej pomogło...

Zobacz: Z ŻYCIA GWIAZD Justin Bieber i Hailey Baldwin zostaną wkrótce rodzicami? To już niemal pewne!