Selena Gomez próbuje odzyskać siłę po ciężkim czasie, który z trudem przetrwała. Piosenkarka podupadła nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale również psychicznym. Było to związane między innymi z głośnym ślubem jej byłego ukochanego, Justina Biebera. Jednak patrząc na jej najnowsze zdjęcia można odnieść wrażenie, że w jej życiu znowu zapanował spokój.

Selena Gomez pojawiła się ostatnio na premierze drugiej części kinowego hitu "Kraina lodu". Artystce towarzyszyła bliska jej osoba. Kto to taki? Zobaczcie poniżej!

Selena Gomez z młodszą siostrą na premierze "Krainy lodu 2"

Jak już wspomnieliśmy, podczas uroczystej premiery "Krainy lodu 2" Selenie Gomez towarzyszyła ważna dla niej osoba. Piosenkarka zabrała na pokaz filmu swoją młodszą siostrę, Gracie Teefey. Co ciekawe, obie ubrały się w identyczne kreacje inspirowane "Krainą lodu"! Selena Gomez dbała o to, aby jej młodsza siostra czuła się dobrze wśród tłumu obcych dla niej ludzi. Gracie odważyła się nawet pozować do zdjęć na ściance. Selena Gomez obdarowywała ją całusami i cały czas była obok. Piękny widok!

Kim jest młodsza siostra Seleny Gomez, Gracie Teefey?

Gracie Teefey przyszła na świat 12 czerwca 2013 roku. Jest córką Mandy i Briana Teefey'ów. Selena Gomez jest jej przyrodnią siostrą. Obie mają tę samą mamę. Mandy rozwiodła się z ojcem piosenkarki, gdy ta miała pięć lat. Kobieta samotnie wychowywała córkę. W 2006 roku wyszła za Briana Teefey'a.

Selena Gomez zawsze podkreśla, że młodsza siostra jest dla niej jedną z najważniejszych osób w życiu.

Bycie starszą siostrą jest najlepszym uczuciem na świecie - powiedziała w jednym z wywiadów.

Taka siostra to skarb!

