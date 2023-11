Selena Gomez długo nie mogła pozbierać się po rozstaniu z Justinem Bieberem i jego ślubie z Hailey Baldwin. Gwiazda przez lata rozstawała się z muzykiem i wciąż do niego wracała, dlatego przeżyła prawdziwy szok, gdy late 2018 roku jej relacja z Bieberem zakończyła się raz na zawsze. Gdy Selena dowiedziała się o zaręczynach swojego eks i modelki, a następnie ich szybkim ślubie, przeżyła prawdziwe załamanie! Wokalistka trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędziła kilka kolejnych miesięcy. Czy teraz wciąż tęskni za Justinem? Ostatnio zrobiła coś, co mówi wszystko o jej uczuciach!

Selena Gomez dalej tęskni za Justinem Bieberem?

Po załamaniu nerwowym Selena Gomez całkowicie odcięła się od social mediów i nie wiele tygodni nic nie publikowała na swoim Instagramie. Ostatnio jednak jest coraz bardziej aktywna, chętnie chwali się fotkami i widać, że jest w niezłym stanie. Teraz zrobiła coś, co sprawiło, że jej fani odetchnęli z ulgą.

Jak zauważyli czujni miłośnicy Seleny, gwiazda... wreszcie usunęła ze swojego profilu zdjęcie z Justinem Bieberem! Mowa o fotografii, którą opublikowała w 2018 roku, gdy składała urodzinowe życzenia Justinowi. Teraz post zniknął, co może świadczyć tylko o jednym - Selena wreszcie zerwała ze swoją przeszłością i jest gotowa na nowe życie!

Fani są zachwyceni decyzją Seleny.

Dziękuję, że Bóg w końcu dał jej siłę, by to usunąć. Wreszcie. Wreszcie koniec tego rozdziału. Nowe początki, lepsza przyszłość czeka na nią - piszą fani w komentarzach.

Was też cieszy ten krok milowy w życiu Seleny?

Selena Gomez wykasowała Biebera ze swojego życia

Justin Bieber jest teraz szczęśliwym mężem Hailey

