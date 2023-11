Selena Gomez od lat podbija show-biznes i jest znana na całym świecie. Nie tylko gra w serialach czy filmach, ale także nagrywa piosenki. O ile nie może narzekać na dobrą passę w swojej karierze zawodowej, o tyle w życiu prywatnym wiedzie jej się znacznie gorzej.

Selena Gomez rok temu przeszła poważne załamanie nerwowe, gdy dowiedziała się o ślubie swojego byłego chłopaka, Justina Biebera. To właśnie z nim była związana przez lata i tworzyła wyjątkowo burzliwą relację. W końcu związek pary definitywnie się zakończył, a Justin związał się z modelką Hailey Baldwin. Tymczasem Gomez leczyła się w szpitalu psychiatrycznym. Teraz z kolei zdecydowała się opowiedzieć o swoich traumatycznych przeżyciach w szkole!

Selena Gomez była gnębiona w szkole

Selena Gomez nie zamierza ukrywać, że ma za sobą bardzo ciężkie przeżycia. Okazuje się, że również szkolnych lat nie wspomina dobrze. Mimo że krótko chodziła do szkoły, to jednak zdążyła się przekonać, co to znaczy być prześladowanym.

Gdy dorastałam, chodziłam trochę do szkoły, zanim rozpoczęłam nauczanie domowe. W przypadku gdy twoja kuzynka nie była kapitanem drużyny cheerleaderek, ludzie cię niszczyli. Wiecie, byłam trochę kujonem i trzymałam się tylko z jedną osobą - powiedziała Selena Gomez w podcaście swojej przyjaciółki, Raquelle Stevens pt. "Giving Back Generations".

Teraz na szczęście Selena może pochwalić się grupą wiernych przyjaciółek. Gwiazda opowiedziała więc o swoich relacjach z dziewczynami i zdradziła, że w grupie to zawsze ona sprawia najwięcej problemów!

W grupie często powoduję kłopoty, jestem trochę psotna. Lubię, gdy coś się dzieje i czuję, że to istotny element przyjaźni. To jest to, co kocham. Uwielbiam występować i uwielbiam przygody - zdradziła piosenkarka.

Gwiazda zdaje sobie również sprawę, że nie każdy ma tyle szczęścia co ona i może pochwalić się grupą przyjaciół. Właśnie dlatego Selena chce, by fani znali wszystkie jej przyjaciółki i by stanowiły one dla innych wzór przyjaźni.

Wszyscy moi fani znają wasze imiona i czują się w jakiś sposób z wami powiązani. Chciałam się tym podzielić, bo chcę, żebyśmy były pewnym wzorcem przyjaźni, tego, jak ona może wyglądać oraz jej znaczenia. Chcę, żeby było więcej takich przyjaźni. Myślę, że musi być ich więcej - powiedziała Selena.

Weźmiecie z niej przykład?

Selena Gomez mimo młodego wieku przeszła już bardzo dużo

Selena Gomez otwarcie opowiada o swoich przeżyciach

