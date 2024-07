Natalia Lesz nie należy do grona piosenkarek, które za wszelką cenę szukają medialnego szumu. Jej muzyka broni się sama, a płyty bez problemu pokrywają się złotem, co oznacza, że jeśli Lesz udziela wywiadu czy bierze udział w sesji zdjęciowej, jest on tylko elementem kampanii promocyjnej i wizerunkowej. Tak też pewnie jest tym razem. Natalia wzięła ostatnio udział w sesji dla magazynu "Shape", a przy okazji opowiedziała jak prowadzić zdrowy tryb życia.

Jak przystało na lifestyle'owy miesięcznik, Natalia pozuje na okładce pokazując swój płaski i umięśniony brzuch. Ubrana w białe szorty i biustonosz z cekinami prezentuje się niezwykle dziewczęco i seksownie. Zobaczcie sami: