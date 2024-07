Od jakiegoś czasu Edyta Górniak szumnie zapowiada premierę teledysku do wakacyjnego singla "Consequences". Sadząc po trailerze możemy spodziewać się naparwdę ciekawej produkcji. Piosenkarka występuje tam w niezwykle seksownej stylizacji. Premiera już dzisiaj o północy na oficjalnym fanpage'u gwiazdy na Facebooku i w serwisie YouTube. Zanim to jednak nastąpi, mamy dla was kilka ekskluzywnych zdjęć z planu.

Zobacz wideo: Górniak w bikini tańczy w nowym klipie!

Realizacja teledysku do czwartego singla z płyty "My" trwała aż siedem tygodni, ale dbałość o najwyższą jakość wymaga czasu. Większość zdjęć kręcono na terenie Soho Factory. W pracy nad produkcją uczestniczyli młodzi producenci. Czy nowy teledysk będzie tak samo gorący jak poniższe zdjęcia? My nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.