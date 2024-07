Drugi casting do nowego, 7. sezonu polskiej edycji "Mam Talent" za nami. Tym razem ekipa programu zawitała do Gdańska. Naszą uwagę zwróciły stylizacje zasiadających w jury Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak. Zazwyczaj kobieca i elegancka Małgosia tym razem wystąpiła w wersji casual. Spodnie w kolorowe cętki stonowała klasyczną dżinsową koszulą, do tego modne metaliczne buty w męskim stylu i kolczyki. Agnieszka postawiła na seksowny pin-up look. Ołówkowa spódnica z wysokim stanem oraz bluzka w groszki z amerykańskim dekoltem podkreśliły jej bardzo szczupłą sylwetkę. Piosenkarka zadbała również o szczegóły: szpilki na bardzo wysokiej platformie, złoty naszyjnik, a także obowiązkowa czerwień na ustach.

Reklama

Kto waszym zdaniem wyglądał lepiej - Agnieszka czy Małgosia?