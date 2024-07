Sarah Jessica Parker największą popularność zdobyła na roli Carrie w kultowym już serialu "Seks w wielkim mieście", który uczynił z niej prawdziwą ikonę stylu. Po jego zakończeniu nakręcono jeszcze dwa filmy, a Sarah na czerwonych dywanach wciąż prezentuje kreacje warte swojej bohaterki. Przypomnijmy: Stylowa Sarah Jessika Parker w Cannes. Odwróciła uwagę od żylastych dłoni

Dla fanów przygód Carrie, Samanthy, Charlotte i Mirandy mamy dobrą wiadomość. Wszystko bowiem wskazuje na to, że trzecia część "Seksu w wielkim mieście" powstanie i trafi do kin. Plotki o nakręceniu kolejnego filmu krążyły od dawna, ale dopiero niedawno same zainteresowane zaczęły komentować pytania fanów o taką możliwość. W końcu na Instagramie Parker pojawiło się zdjęcie, które chyba już nie pozostawia wątpliwości - widzimy na nim Sarah na schodach przed pamiętnym apartamentem Carrie z kilkoma parami butów. Imię jej bohaterki pojawia się również w hashtagu.

Wcześniej o planach nakręcenia trzeciej części pisała m.in. Jennifer Hudson, która wystąpiła jako sekretarka Carrie Bradshaw. My już nie możemy się doczekać!

