Iza i Marcin w „M jak Miłość” swój ślub planują już od dłuższego czasu, jednak za każdym razem, coś staje na ich drodze. Teraz para powoli wychodzi na prostą, a strach przed Arturem powoli przestaje im towarzyszyć. Ich wspólna relacja wygląda teraz doskonale, a to oznacza, że para wróci do tematu ślubu. Tym razem jednak zdecydują się na skromną uroczystość wśród najbliższych, aby nie robić wokół siebie zbędnego szumu. Ostatecznie zdecydują się na sekretny ślub czy znów przełożą rozmowę na inny termin?

Iza i Marcin wezmą ślub?

Ślub Izy i Marcina był przekładany tak wiele razy, co sprawiło, że widzowie powoli zaczęli tracić nadzieję na widok pary przed ołtarzem. W końcu oboje dojrzeją do tego, aby wrócić do tego tematu, ale perspektywa organizowania uroczystości trochę ich przestraszy i pojawi się wizja skromnego, cichego ślubu tylko we dwoje. W 1477 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 10 grudnia, okaże się jaką decyzję podejmą!

Czy rodzina miałaby za złe Izie i Marcinowi, że wzięli sekretny ślub?

Para chcąc oderwać się od codziennych obowiązków wyjedzie do Grabiny, gdzie miło spędzi czas. Będą czuli się doskonale w swoim towarzystwie i zrobi się między nimi naprawdę gorąco. To wtedy pojawi się pomysł, aby szybko zalegalizować związek bez organizowania całej ślubnej otoczki. Co na to rodzina i bliscy? Nie będą mieli za złe, że para pobierze się w tajemnicy? Czy strach przed reakcją rodziny skutecznie odwiedzie ich od tej decyzji? Dowiemy się w "M jak miłość" już 10 grudnia!

