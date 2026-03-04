Muzyk opublikował w mediach społecznościowych rozczulający kadr z synem, dzieląc się wyjątkowym osiągnięciem chłopca. Jędrzej zdobył trzecie miejsce podczas zawodów Koziołka Matołka im. Kornela Makuszyńskiego. W komentarzach błyskawicznie pojawiło się morze gratulacji od fanów wokalisty.

Sebastian Karpiel-Bułecka wiedzie szczęśliwe życie rodzinne

Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopower, prywatnie jest oddanym mężem i tatą. Od 2018 roku jest mężem Pauliny Krupińskiej, z którą wspólnie wychowują dwójkę dzieci - córkę Antoninę i syna Jędrzeja. Muzyk podkreśla, że rodzina i tradycje góralskie są dla niego najważniejsze, a wspólne spacery czy wyjazdy w góry to ich ulubiony sposób na relaks.

Choć Karpiel-Bułecka strzeże prywatności, od czasu do czasu dzieli się w mediach społecznościowych chwilami z życia rodzinnego. Od rodzinnych wakacji po zabawne ujęcia z dziećmi - wszystko pokazuje, jak mocno związany jest z najbliższymi. Ostatnio ujawnił też, że dzieci uczęszczają do katolickiej szkoły, co odzwierciedla ich rodzinne wartości i przywiązanie do tradycji.

Radosne wieści z domu Sebastiana Karpiel-Bułecki

Sebastian Karpiel-Bułecka opublikował ostatnio w mediach społecznościowych serię zdjęć, która natychmiast przyciągnęła uwagę jego odbiorców. Muzyk pochwalił się ogromnym sukcesem młodszej pociechy – dziewięcioletniego syna Jędrzeja. Chłopiec stanął na podium podczas zawodów Koziołka Matołka im. Kornela Makuszyńskiego. Lider zespołu Zakopower nie krył ogromnej dumy i szczęścia z osiągnięcia ukochanego syna.

W weekend w Zakopanem odbyły się zawody Koziołka Matołka im. Kornela Makuszyńskiego. Jędruś zdobył 3-cie miejsce w skokach. Dumny Tata napisał na Instagramie.

Sekcję komentarzy błyskawicznie zalała lawina gratulacji od fanów artysty. „Brawo”, „Gratulacje dla syna!”, „Polska czeka na kolejnego mistrza” - czytamy pod kadrami.

