Sebastian Karpiel-Bułecka od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Pauliną Krupińską, z którą wychowuje córkę Antoninę i syna Jędrzeja. Choć lider zespołu Zakopower na co dzień stara się chronić prywatność swojej rodziny, tym razem zrobił wyjątek i podzielił się pewną nowiną.
Muzyk opublikował w mediach społecznościowych rozczulający kadr z synem, dzieląc się wyjątkowym osiągnięciem chłopca. Jędrzej zdobył trzecie miejsce podczas zawodów Koziołka Matołka im. Kornela Makuszyńskiego. W komentarzach błyskawicznie pojawiło się morze gratulacji od fanów wokalisty.
Sebastian Karpiel-Bułecka wiedzie szczęśliwe życie rodzinne
Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopower, prywatnie jest oddanym mężem i tatą. Od 2018 roku jest mężem Pauliny Krupińskiej, z którą wspólnie wychowują dwójkę dzieci - córkę Antoninę i syna Jędrzeja. Muzyk podkreśla, że rodzina i tradycje góralskie są dla niego najważniejsze, a wspólne spacery czy wyjazdy w góry to ich ulubiony sposób na relaks.
Choć Karpiel-Bułecka strzeże prywatności, od czasu do czasu dzieli się w mediach społecznościowych chwilami z życia rodzinnego. Od rodzinnych wakacji po zabawne ujęcia z dziećmi - wszystko pokazuje, jak mocno związany jest z najbliższymi. Ostatnio ujawnił też, że dzieci uczęszczają do katolickiej szkoły, co odzwierciedla ich rodzinne wartości i przywiązanie do tradycji.
Radosne wieści z domu Sebastiana Karpiel-Bułecki
Sebastian Karpiel-Bułecka opublikował ostatnio w mediach społecznościowych serię zdjęć, która natychmiast przyciągnęła uwagę jego odbiorców. Muzyk pochwalił się ogromnym sukcesem młodszej pociechy – dziewięcioletniego syna Jędrzeja. Chłopiec stanął na podium podczas zawodów Koziołka Matołka im. Kornela Makuszyńskiego. Lider zespołu Zakopower nie krył ogromnej dumy i szczęścia z osiągnięcia ukochanego syna.
W weekend w Zakopanem odbyły się zawody Koziołka Matołka im. Kornela Makuszyńskiego. Jędruś zdobył 3-cie miejsce w skokach. Dumny Tata
Sekcję komentarzy błyskawicznie zalała lawina gratulacji od fanów artysty. „Brawo”, „Gratulacje dla syna!”, „Polska czeka na kolejnego mistrza” - czytamy pod kadrami.
