Sebastian Karpiel-Bułecka zdradził też, że zawsze był emocjonalnym człowiekiem, ale przy córce stał się jeszcze bardziej wrażliwy. Czy zdarza mu się płakać?

“Tak, a odkąd mi się urodziło dziecko to w ogóle wzruszam się co chwilę, wiesz. Ja już miałem tak, że pamiętam ona się miała urodzić i tam Paulina jej wyprała rzeczy to jak ściągałem pranie to mi już, jej te małe wszystkie bambeciki, to już mi łzy w oczach stały, bo się tym wzruszam i to jest piękne. W ogóle wzruszenie często towarzyszy macierzyństwu, towarzyszy byciu matką czy ojcem i to jest super. Jak patrzę na to dziecko, wiesz ono się uśmiechnie i jesteś zrobiony”