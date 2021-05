Sebastian Fabijański spędził kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym: "Nie byłem w stanie wyjść z domu"

Ksiądz Marek Chrzanowski podczas wizyty w "Pytaniu na Śniadanie" wspominał swojego przyjaciela, Pawła Królikowskiego. Duchowny w rozmowie z Marzeną Rogalską i Tomaszem Kammelem opowiedział o ostatnich spotkaniach z uwielbianym przez widzów aktorem. Czy Paweł Królikowski rozmawiał ze swoim przyjacielem o chorobie? Ksiądz Marek Chrzanowski opowiedział, jak wspierał go w trudnych chwilach. Przyjaciel wspomina Pawła Królikowskiego 27 lutego w mediach pojawiła się niezwykle smutna wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego. Aktor, którego widzowie pokochali za rolę Kusego w "Ranczu" zmarł po długiej chorobie neurologicznej. Kilka miesięcy przed śmiercią Paweł Królikowski trafił do szpitala, a tam wpierała go nie tylko rodzina ale i przyjaciele. Wśród nich był ksiądz Marek Chrzanowski. Kapłan pojawił się dziś w "Pytaniu na Śniadanie" i opowiedział o swojej przyjaźni z aktorem, oraz o ich ostatnich rozmowach i spotkaniach. Byłem na tyle ile mogłem być z nim, odwiedzałem go w szpitalu pod koniec jego życia. Odwiedzałem go w szpitalu kiedy był przytomny, ale już wtedy kiedy był nieprzytomny przychodziłem, trzymałem go za rękę i modliłem się - mówi przyjaciel aktora. "Czy Paweł był pogodzony z tym, że zbliża się jego kres" zapytała Marzena Rogalska. Odpowiedź księdza porusza do łez... Paweł zdawał sobie sprawę, że jest bardzo, bardzo źle. Natomiast nigdy w takiej osobistej rozmowie nie mówiliśmy o śmierci, o odchodzeniu. Często mówiliśmy o Panu Bogu. Paweł często też powtarzał słowa pana Zbigniewa Wodeckiego. Mówił "wiesz Marku, jak ja bym bardzo chciał być w niebie". To niebo było dla niego czymś realnym, takim czymś pięknym - przyznał w "Pytaniu na Śniadanie". A jak...