Wczoraj papież Franciszek przyleciał po raz pierwszy do Polski na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wieczorem po 21 papież Franciszek pojawił się w słynnym oknie na Franciszkańskiej 3, by przemówić do młodzieży. Ale zanim wyszedł przywitać się z młodzieżą i wiernymi, uczył się słowa "cześć" i "dobry wieczór". Jak to wyglądało? Zobaczcie w filmiku!

Kardynał Dziwisz jeszcze przed wejściem poinstruował papieża Franciszka odnośnie wymowy i wyszło wspaniale. Prawda? Dziś papież odprawił mszę w Częstochowie, później wrócił do Krakowa. Cały plan wizyty papieża Franciszka w Polsce razem z ciekawostkami znajdziecie pod linkiem.

Papież Franciszek przemówił do wiernych na Franciszkańskiej 3.

Papież Franciszek na Wawelu.