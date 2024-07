Na premierze filmu "Gorejący Krzew" panie pokazały się w różnorodnych stylizacjach, od sukien do ziemi (Ewa Farna), po męskie garnitury (Agata Kulesza, Danuta Stenka, Magdalena Schejbal). Porównując stylizacje aktorek z wcześniejszymi sezonami, zauważamy coraz odważniejsze ich inspiracje męską modą.

Danuta Stenka na premierę wybrała czarny komplet ze skórzanymi rękawami, a do niego dodała lakierowane płaskie buty. Wyglądała świetnie!

Magdalena Schejbal pokazała się w jeszcze bardzej męskiej wersji. Miała na sobie szary garnitur ze spodniami w kant i zestawiła go z czarną koszulą, a całość przełamała błyszczącą kopertówką.

Agata Kulesza postawiła na totalny męski look bez dodatków w stylu glamour. My jednak wolałybyśmy, aby do stylizacji dodała kobiecy akcent.



Tak gwiazdy prezentowały się w męskich garniturach na premierze filmu "Gorejący Krzew":