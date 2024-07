Scarlett Johansson, wystąpiła w reklamie najnowszej edycji kultowego zapachu The One. Filmik wyreżyserowany został przez Jeana Baptiste’a Mondinę. Twórca wystylizował swoje krótkometrażowe dzieło na słynne obrazy mistrza Felliniego.

Aktorka wciela się w rolę seksownej diwy, która opowiada po krótce o swoim wspaniałym życiu.



Jak oceniasz tę kreację Scarlett Johansson, czy zachęca do zakupu zapachu Dolce&Gabbana - The One Lace Edition?

