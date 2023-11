W "Na Wspólnej" pojawi się nowa bohaterka! Jak informuje portal plejada.pl do obsady serialu, w którym występują m.in. Anna Guzik, Kuba Wesołowski, Grażyna Wolszczak i Małgorzata Socha, dołącza znana piosenkarka! Która? Okazuje się, że będzie to Sasha Strunin, którą z pewnością kojarzycie m.in. z programu "Big Brother". Kogo Sasha zagra w "Na Wspólnej"? Zobaczcie, co powiedziała o swojej roli!

Sasha Strunin dołącza do obsady hitu TVN

Sasha Strunin w rozmowie z plejadą.pl zdradziła, że w serialu TVN zagra Nataszę, która namiesza w życiu bohaterów granych przez Michalinę Robakiewicz i Mariusza Ochocińskiego.

Zagram Nataszę, która jest bardzo znana i doświadczona muzycznie. Wprowadzi świeżość do wątku wokalistki Sandry i pianisty Michela. Bardzo u nich namieszam, będę starała się im pomóc, wejdę z nimi w interakcję. Świetnie się bawię. Cieszę się, że będę mogła pośpiewać, bo nie jestem aktorką, tylko piosenkarką. Traktuję to trochę z przymrużeniem oka, ale bardzo mi się podoba, jest to wciągające- zdradziła Sasha Strunin.

Oglądacie serial "Na Wspólnej"?

