Sukces goni sukces

Pochodząca ze Słupska 30-latka o karierze muzycznej marzyła od dziecka i już w gimnazjum wygrywała konkursy wokalne. Pierwsze kroki w branży muzycznej stawiała w talent show „Must Be the Music. Tylko muzyka”, a potem w „X Factorze” i „The Voice of Poland”. Dziś ma w portfolio prestiżowe nagrody i może pochwalić się imponującą sprzedażą płyt (jedna z nich pokryła się platyną, dwie złotem). Na sukces pracuje ciężko, co zaczęła niedawno podkreślać w wywiadach. Kiedy kilka lat temu, po zdobyciu dyplomu magistra sztuki w Akademii Pomorskiej, zajęła się muzyką, z entuzjazmem opowiadała o tym, jak wspaniale jest robić to, co się kocha, i w pełni się temu poświęcać.