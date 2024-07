Sarsa na festiwalu Opole 2016 zaprezentowała się w kilku stylizacjach, mimo że na scenie pojawiła się tylko podczas sobotniego koncertu. Jej wizerunek jest świetnie przemyślany: kreacje wybiera dla niej stylista największych polskich gwiazd - Bartek Indyka, a oryginalna fryzura kopiowana jest na całym świecie.

W zeszłym tygodnia Alicia Keys zbuntowała się przeciwko kanonom piękna narzucanym kobietom i wystąpiła podczas finału otwarcia Ligi Mistrzów bez makijażu. Zapytaliśmy Sarsę co myśli o tego typu proteście?

Sama mam czasami ochotę na taką swobodę w swoim życiu, ale na wszystko przyjdzie czas. Teraz wyrażam siebie tak jak to wygląda i jest to spójne z tym co czuję w środku. Może w przyszłości również się odważę, ale jeszcze trochę.