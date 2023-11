Sara w programie dała się poznać jako wesoła i rezolutna dziewczyna. Dobrze radziła sobie w gospodarstwie, co nie umknęło uwadze Karola. A jak ona wspomina swój udział w show TVP1?

Przygodę z "Rolnikiem" wspominam miło, jednak nie zgłosiłabym się ponownie do programu. Plusem jest to, że poznałam wielu cudownych ludzi i te znajomości są ze mną do dnia dzisiejszego. Nabrałam większego dystansu do siebie oraz przestałam przejmować się opinią innych - zdradza Sara w rozmowie z Party.pl.