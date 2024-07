Nie ma chyba bardziej zakochanej pary od Sary Mannei i Artura Boruca. Dzisiaj, 1 lipca, para obchodzi swoją pierwszą rocznicę ślubu!

Po północy wrzucili zdjęcie ze swojego romantycznego tańca. Jeszcze do niedawna oboje byli na Ibizie. Sara i Artur są parą od 2008 roku. Mają wspólną córeczkę Amelię, która 3 sierpnia będzie obchodzić piąte urodziny! Razem wychowują córkę Sary z poprzedniego związku – ośmioletnią Oliwię, która w tym roku miała komunię.

Borucowie właśnie wrócili z wakacji na Ibizie, gdzie byli razem z Anną i Robertem Lewandowskimi! I widać było, że pary razem dobrze się wspólnie bawili! Zobacz zdjęcia z greckiego ślubu Sary i Artura. A także, jak świętują swoją rocznicę! Na przykład na kebabie w Warszawie! :)

What about kebab for the last meal before preseason ???????????? @khalid_mannei #kebabdubai #rakowiecka #sinbymannei #boruc

A photo posted by Artur Boruc (@arturboruc) on

Jul 1, 2015 at 8:31am PDT