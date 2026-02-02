Sara James zaskoczyła wszystkich zdjęciami ze studniówki. 17-letnia gwiazda muzyczna zaprezentowała swoją odważną stylizację, a internauci oszaleli:

Ale diva czytamy w komentarzach.

Sara James na studniówce 2026

W ubiegłym roku zdjęciami ze studniówki pochwaliła się Julka z "Masterchefa" a także Szymon Bieniuk. W tym, na balu maturalnym bawiła się Sara James. Całe wydarzenie podsumowała w dwóch słowach:

Prom ate

Kiedy Sara James pochwaliła się swoją kreacją studniówkową w sieci zawrzało. Wszystko za sprawą odważnej stylizacji oraz wyraźnej zmiany wizerunku piosenkarki. Na balu pojawiła się w efektownej, czarnej, koronkowej i prześwitującej sukience z wycięciem, którą zestawiła z wysokimi kozakami. Ten wybór modowy wyraźnie wyróżniał się spośród typowych stylizacji studniówkowych.

Skąd sukienka Sary James na studniówkę?

Sukienka studniówkowa Sary James to projekt Renaty Potrzeby. Została stworzona zgodnie z wizją 17-letniej gwiazdy. Do całości Sara James dobrała długie, czarne, oversizowe futro. Projektantka napisała w sieci:

To już nie ta sama dziewczynka w różowej sukience, to niesamowicie utalentowana kobietka. To była dla nas ogromna przyjemność ponownie spotkać się z Sarą i jej mamą @arletadancewicz. W dniu ich wizyty czekał na nią cały nasz rodzinny fanklub. Dziękujemy za to spotkanie i życzymy samych sukcesów!

Internauci o kreacji studniówkowej Sary James

Nie tylko odważna kreacja Sary James wywołała szum. Artystka, dotąd kojarzona z ciemnymi włosami, zaprezentowała się w nowym kolorze - blondzie. Metamorfoza wzbudziła ogromne zainteresowanie i liczne komentarze w sieci.

O jaka gwiazda

Ale ładna sukienka

Chociaż pojawiały się głosy, że wybór Sary James nie był odpowiedni na taką imprezę:

Sukienka zdecydowanie nie na studniówkę ale Sara fajna dziewczyna

Sara nie ta kreacja i nie te włosy, jesteś super ale nie ten styl na studniówkę...

Sara James o szkole: „Dla mnie to większy stres niż scena”

Choć Sara James odnosi sukcesy na scenie i zachwyca publiczność, nie ukrywa, że edukacja również odgrywa ważną rolę w jej życiu. W tym roku przygotowuje się do matury, a w jednym z wywiadów w programie "Dzień dobry TVN" przyznała:

W ogóle to jest zabawne, ostatnio komuś o tym mówiłam, że mam wrażenie, że szkoła jest dla mnie o wiele bardziej stresująca niż wyjście na scenę i zagarnianie. Naprawdę mam coś takiego, że szkoła to jest dla mnie taki inny stres.

