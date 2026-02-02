Sara James na studniówce 2026. Wyszło na jaw, kto ją tak ubrał
W miniony weekend Sara James, znana z występów w "America’s Got Talent", "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior, wzięła udział w studniówce. Młoda artystka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z balu maturalnego, które momentalnie przykuły uwagę fanów i mediów.
Sara James zaskoczyła wszystkich zdjęciami ze studniówki. 17-letnia gwiazda muzyczna zaprezentowała swoją odważną stylizację, a internauci oszaleli:
Ale diva
Sara James na studniówce 2026
W ubiegłym roku zdjęciami ze studniówki pochwaliła się Julka z "Masterchefa" a także Szymon Bieniuk. W tym, na balu maturalnym bawiła się Sara James. Całe wydarzenie podsumowała w dwóch słowach:
Prom ate
Kiedy Sara James pochwaliła się swoją kreacją studniówkową w sieci zawrzało. Wszystko za sprawą odważnej stylizacji oraz wyraźnej zmiany wizerunku piosenkarki. Na balu pojawiła się w efektownej, czarnej, koronkowej i prześwitującej sukience z wycięciem, którą zestawiła z wysokimi kozakami. Ten wybór modowy wyraźnie wyróżniał się spośród typowych stylizacji studniówkowych.
Skąd sukienka Sary James na studniówkę?
Sukienka studniówkowa Sary James to projekt Renaty Potrzeby. Została stworzona zgodnie z wizją 17-letniej gwiazdy. Do całości Sara James dobrała długie, czarne, oversizowe futro. Projektantka napisała w sieci:
To już nie ta sama dziewczynka w różowej sukience, to niesamowicie utalentowana kobietka. To była dla nas ogromna przyjemność ponownie spotkać się z Sarą i jej mamą @arletadancewicz. W dniu ich wizyty czekał na nią cały nasz rodzinny fanklub. Dziękujemy za to spotkanie i życzymy samych sukcesów!
Internauci o kreacji studniówkowej Sary James
Nie tylko odważna kreacja Sary James wywołała szum. Artystka, dotąd kojarzona z ciemnymi włosami, zaprezentowała się w nowym kolorze - blondzie. Metamorfoza wzbudziła ogromne zainteresowanie i liczne komentarze w sieci.
O jaka gwiazda
Ale ładna sukienka
Chociaż pojawiały się głosy, że wybór Sary James nie był odpowiedni na taką imprezę:
Sukienka zdecydowanie nie na studniówkę ale Sara fajna dziewczyna
Sara nie ta kreacja i nie te włosy, jesteś super ale nie ten styl na studniówkę...
Sara James o szkole: „Dla mnie to większy stres niż scena”
Choć Sara James odnosi sukcesy na scenie i zachwyca publiczność, nie ukrywa, że edukacja również odgrywa ważną rolę w jej życiu. W tym roku przygotowuje się do matury, a w jednym z wywiadów w programie "Dzień dobry TVN" przyznała:
W ogóle to jest zabawne, ostatnio komuś o tym mówiłam, że mam wrażenie, że szkoła jest dla mnie o wiele bardziej stresująca niż wyjście na scenę i zagarnianie. Naprawdę mam coś takiego, że szkoła to jest dla mnie taki inny stres.
Zobacz także:
- Sara James zwróciła się do hejterów. Nie gryzła się w język
- Sara James cierpi na rzadką fobię. Ma ją tylko dziesięć procent ludzi na świecie
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.