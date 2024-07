1 z 13

Sara Faraj kojarzona jest przede wszystkim jako była dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. Mało kto jednak wie, że zawodowo zajmuje się modelingiem i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Podczas ostatniego koncertu 30 Second to Mars w Polsce udało jej się zapozować do zdjęć z liderem grupy. Przypomnijmy: Jared Leto zagrał w Polsce koncert. Dorwała go była dziewczyna Wojewódzkiego

Kontakty i znajomości Sary w świecie show-biznesu wybiegają jednak znacznie dalej. Niedawno modelka wzięła udział w pokazie słynnego włoskiego duetu Dolce&Gabbana, który stworzył kolekcję Haute Couture inspirowaną wyspą Capri. Faraj pojawiła się także na bankiecie, gdzie świetnie bawiła się m.in. z Anną Wintour, Evą Herzigovą, Ulyaną Seregeenko, Stefano Gabbana. Śmiało żartowała z Anną Dello Ruso i tańczyła Domenico Dolce. Na tę okazję modelka zaprezentowała się w białej sukience w czarne priny, w której wyglądała bardzo dobrze.

My jesteśmy pod wrażeniem.

Zobacz Sarę Faraj wśród elity: