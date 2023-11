Sara Boruc zaledwie kilka dni temu po raz trzeci została mamą. Gwiazda pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z porodu rodzinnego, który odbył się w wodzie. Teraz opublikowała na InstaStories informację, że zamierza... zjeść łożysko! To dosyć popularna moda wśród gwiazd Hollywood i najwyraźniej dotarła też do naszych gwiazd. Zobaczcie, w jaki sposób Sara Boruc ma to zrobić!

Własne łożysko w tabletkach? To możliwe!

Zanim Sara Boruc pochwaliła się, że zamierza zjeść łożysko, w sieci kontrowersje wzbudziło imię, jakie wybrała dla synka. Biblijne imię Noah nie wszystkim się spodobało, co wyrazili w krytycznych komentarzach pod zdjęciem dziecka!

Okazuje się, że niekonwencjonalne podejście do macierzyństwa, jakie ma żona piłkarza, wywołuje sporo emocji. Tym razem jest to deklaracja zjedzenia łożyska. Jak pochwaliła się gwiazda, zje je... w tabletkach! Na Instagramie opublikowała zdjęcie opakowania ze 150 tabletkami zrobionymi z wysuszonego łożyska. Koszt przygotowania takich tabletek to prawie 1 tys. zł. Łożysko w tabletkach przyjmowała wcześniej między innymi Kim Kardashian.

Dlaczego kobiety decydują się na zjadanie własnego łożyska?

Łożysko ma mieć nadzwyczajne właściwości. Kobiety po porodzie coraz częściej decydują się na jego spożycie w różnej formie wierząc, że przyspieszy to odzyskanie formy, pozytywnie wpłynie na laktację czy ureguluje poziom hormonów. Moda ta cieszy się popularnością wśród gwiazd, ale o cudownych właściwościach łożyska wie coraz więcej kobiet.

Sądzicie, że inne gwiazdy pójdą śladem Sary Boruc?

W ten sposób Sara Boruc poinformowała, że zje łożysko!

Sara Boruc i Noah Boruc

