Sara Boruc została wyproszona z jednej z modnych restauracji w Poznaniu. Okazuje się, że żona Artura Boruca musiała wyjść z knajpy, ponieważ była ze swoim kilkumiesięcznym synkiem! Sara opublikowała w sieci nagranie, w którym opowiedziała, jak wyglądała jej rozmowa z kelnerem. Blogerka nie ukrywała, że jest oburzona zakazem restauracji, którą chciała odwiedzić! Zobaczcie, co powiedziała.

Sara Boruc zaledwie kilka miesięcy temu po raz trzeci została mamą. Żona sportowca urodziła wówczas syna, Noaha. Od chwili narodzin chłopca szczęśliwi rodzice spędzają z nim każdą chwilę. Sara podczas relacji na InstaStories przyznała, że często zabierają go do różnych restauracji i jego obecność w knajpie nigdy nie była dla nikogo problemem. Niestety, sprawa wyglądała zupełnie inaczej w jednym z poznańskich lokali. Okazuje się, że Sara została wyproszona z knajpy, ponieważ był z nią jej kilkumiesięczny synek!

Wnosimy wózek - moja siostra mi pomogła - pan podchodzi do nas i mówi "przepraszam, czy przeczytały panie karteczkę, która jest na drzwiach przyklejona?". My tak na siebie patrzymy: "nie, a o co chodzi?". Odwracamy się, patrzymy na tę karteczkę, a tam wielki znak przekreślony wózek, zakaz wprowadzania dzieci do lat 6 - relacjonowała na Instagramie.