Sara Boruc w rozmowie z Dzień dobry TVN śmiała się z medialnych doniesień dotyczących jej rzekomego konfliktu, ale przyznała, że w każdej plotce jest ziarno prawdy!

To są media, my się z tego śmiejemy. Nie ma co tego dotykać. Stwierdziłyśmy, że nie będziemy się z niczego tłumaczyć. Jest fajnie i nic się nie dzieje - przyznała Sara Boruc, ale po chwili dodała: Wiadomo, zawsze jest jakieś ziarno prawdy w tych plotkach i gdzieś tam skądś to się bierze, ktoś rzeczywiście mógł coś takiego powiedzieć, ale na pewno nie powiedziała tego żadna z nas i żadna z nas nie zaczęła rozsiewać tego typu plotki.