Sara Boruc zaskoczyła swoich fanów i wrzuciła na Instagram po raz pierwszy oficjalne rodzinne zdjęcie ze swojego ślubu! Mimo że od ceremonii w Grecji minął ponad rok (niedawno para obchodziła swoją drugą rocznicę ślubu) to Sarze najwyraźniej zebrało się na sentymentalne wspomnienia. Co jest w tym zdjęciu wyjątkowego? To, że Sara i Artur Boruc są na nim ze swoimi córkami Oliwią i Amelią.

Pod zdjęciem fani i znane osoby - tak jak Ania Lewandowska czy projektantka Magda Butrym - zamieścili wiele ciepłych słów. Jednak nie wszystkim przypadło do gustu to, co zamieściła Sara Boruc! Sara nie wytrzymała i publicznie odpowiedziała hejterowi i to w ostrych słowach! Co napisała?

@4dudki weź kretynko dowiedz sie faktów a potem pisz te farmazony. Żygać mi sie chce od rana jak słyszę takie frustratki! Zajmij sie swoim życiem a od mojego WARA!! - czytamy w jednym z komentarzy na Instagramie (pisownia oryginalna)



Czemu Sara zareagowała tak emocjonalnie? Komentarza osoby, na którą zdenerwowała się Sara już nie ma. Widać, że to, co odpisała Boruc podziałało.



Sara Boruc odpowiada hejterowi



Uważacie, że powinno się reagować na ataki publicznie - tak jak zrobiła to żona Artura Boruca czy jednak pominąć komentarze milczeniem?



One life one Love. #priceless #family @arturboruc #sinbymannei A photo posted by Sara Boruc (Mannei) (@sinbymannei_com) on Aug 16, 2015 at 1:57pm PDT

Mr&Mrs @arturboruc #lovehim ???????????? #arturboruc #boruc #sinbymannei A photo posted by Sara Boruc (Mannei) (@sinbymannei_com) on Aug 5, 2015 at 12:23pm PDT

