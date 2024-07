Sara Mannei ostatnio była jednym z gości specjalnych w "Project Runway", gdzie oceniała bieliznę zaprojektowaną przez uczestników. Blogerka w programie Karoliny Korwin Piotrowskiej zdradziła szczegóły i opowiedziała o Marcinie Tyszce. Zobacz: Mannei zdradza kulisy Project Runway. Rozpływa się nad Tyszką

Tak dobrego zdania nie ma jednak blogerka o "Tańcu z Gwiazdami", co już wielokrotnie mówiła w mediach. Kiedy zaproponowano jej udział w tanecznym show zdecydowanie odmówiła, a w mediach pojawiły się spekulacje, że zaproponowano jej po prostu za mało pieniędzy. W rozmowie z naszą reporterką, Iwoną Piotrowską, zdradziła prawdziwy powód tej decyzji drwiąc przy tym z aktorek i gwiazd, które zdecydowały się zatańczyć na parkiecie:

Dla mnie to jest taka dziwna intymność z partnerem. Ja bym nie chciała, żeby mój mąż z kimś tak się spoufalał i ja tak samo nie czułabym się komfortowo spoufalając się z innym mężczyzną w taki sposób. Ja uważam, że taniec jest taki bardzo erotyczny. Zastanawiam się jak te panie wracają do domu i czy to rzeczywiście jest tak wszystko pięknie, ładnie jak ci partnerzy patrzą jak one się ocierają i całują.