Sara Boruc opublikowała na swoim InstaStory nagranie, w którym poinformowała fanów, że wyczuła w swojej piersi zmianę. Gwiazda niedawno udała się do lekarza i wykonała szczegółowe badania. Teraz czeka na wyniki biopsji i jak sama przyznała, właśnie to oczekiwanie jest najgorsze. Sara Boruc zaapelowała również do fanów, aby regularnie się badali. Sprawdźcie szczegóły.

Sara Boruc ma zmianę w piersi. Gwiazda czeka na wyniki i ze łzami w oczach apeluje do fanów: "badajcie się"

Sara Boruc należy do grona gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Celebrytka chętnie dzieli się z fanami również niektórymi sprawami dotyczącymi jej życia prywatnego. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 422 tys. osób. Ostatnio jednak żona Artura Boruca przeżywa trudne chwile. Postanowiła o nich opowiedzieć na swoim InstaStory.

Kilka tygodni temu Sara Boruc wyczuła w swojej piersi zmianę. Jak przyznała na nagraniu gwiazda, na początku próbowała wyprzeć tę informację i skupiła się na innych sprawach.

Mam bardzo ważną sprawę do przekazania Wam, dlatego posłuchajcie do końca, jeżeli możecie. Nawiązując do mojego ostatnio niezbyt cudownego humoru, coś w tym jest, rzeczywiście. [...] A powodem tego stanu jest taka mało przyjemna sprawa. Otóż jakieś cztery tygodnie temu odkryłam, że mam w piersi jakąś zmianę. Na początku wypierałam informację, starałam się skupić na innych rzeczach i okoliczności sprzyjały temu, żeby nie zwracać uwagi na tę drobnostkę - cudzysłowie, bo to nie jest nigdy drobnostka, zdrowie jest najważniejsze, pamiętajcie. W każdym razie byłam w trakcie przeprowadzki, dzieciaki zmieniały szkołę, tyle się działo, że łatwo było to odsunąć na dalszy plan. Ale codziennie, jak się wieczorem kładłam spać i codziennie, jak rano wstawałam, to też o tym myślałam - wyznała na początku nagrania gwiazda.

W dalszej części nagrania Sara Boruc wyznała, że dopiero po ok. 2 - 3 tygodniach, zdecydowała się na wizytę u lekarza. Wykonano jej USG i okazało się, że potrzebna będzie jeszcze biopsja. Gwiazda już jest po tym badaniu i teraz oczekuje na wyniki. Przyznała również, że oczekiwanie na informacje o stanie zdrowia jest dla niej w tej sytuacji najgorsze. Ze łzami w oczach zaapelowała również do fanów, aby regularnie się badali i monitorowali stan swojego zdrowia.

Nie opowiadam wam tego dlatego, że mam już wyniki i wszystko jest ok. Nie mam, czekam i czekanie jest najgorsze. Minął już tydzień, myślę, że w tym tygodniu będę miała wyniki. Trzymajcie za mnie kciuki. Staram się być dobrej myśli, chociaż nie jest łatwo. Ale po co wam to opowiadam? Po to, żebyście się badali . [...] Róbcie to regularnie i bądźcie dla siebie mili. Nie wyciągajcie pochopnych i krzywdzących wniosków . [...] Jak widać, każdemu różne rzeczy mogą się przytrafić i często o tym zapominamy. Wydaje nam się, że jesteśmy tacy nietykalni, ponad wszystkim, a tak nie jest - powiedziała Sara Boruc.

Trzymamy mocno kciuki za Sarę i życzymy jej dużo zdrowia!

Instagram

