Sandra Kubicka niedawno ogłosiła, że jest w ciąży. Od tej pory stała się na swoich social mediach jeszcze bardziej aktywna niż wcześniej. Fotomodelka porusza nie tylko ważne tematy związane z macierzyństwem, ale także z pomocą dla zwierząt. Jak wiadomo minusowe temperatury, nie należą do przyjaznych dla czworonogów znajdujących się w schroniskach. Kubicka zaapelowała o pomoc do swoich fanów.

Sandra Kubicka jako mama trzech piesków zdecydowanie rozumie problem, jaki występuje w szczególności zimą, w polskich schroniskach. Zwierzęta przy minusowych temperaturach, w klatkach strasznie się męczą. Celebryci, wykorzystując swoje zasięgi, namawiają fanów do tymczasowej adopcji pupili. Tak też zrobiła Sandra Kubicka.

Zobacz także: Sandra Kubicka zalała się łzami po tym, co usłyszała od Barona. Zaczęło się niewinnie

Celebrytka podkreśliła, że nie chodzi to o adopcje koniecznie na całe życie, ale przynajmniej na parę tych najbardziej mroźnych dni, żeby pomóc czworonogom. Jeden z psów Kubickiej został znaleziony w zimę na ulicy podczas mrozu. Był w bardzo złym stanie i miał odmrożone łapki.

Proszę was jeżeli nie możecie zaadoptować pieska. Jeżeli nie możecie wziąć go do domu, to zróbmy coś wszyscy razem. Koc, ogrzewacze są takie fajne grzałki bezpieczne dla zwierząt, które możecie wysłać do schroniska, albo ciuszki po waszych zwierzętach też się na pewno przydadzą. Pamiętajmy o tych zwierzętach, bo one są bezbronne, one są w klatkach, zamknięte czekają na ciepły, czuły dom

- zaapelowała Kubicka.