Jej taneczny partner w "Tańcu z Gwiazdami" odchodzi z programu. Adam Adamonis ze względu na kontuzję musiał zrezygnować z dalszego udziału w show. Zastąpi go Wojciech Jeschke!

Dam z siebie WSZYSTKO żeby dość do finału i wygrać tę kryształowa kule. Będziesz dumny, obiecuje! Cieszę się że moglismy się poznać, pracować razem i osiągnąć wspólnie tak wiele. Wracaj do zdrowia, to jest najważniejsze! - napisała Sandra na Instagramie.