Ciąża to nieustanny czas oczekiwania na to, aż dziecko poradzi się na świecie i będzie można je wziąć w ramiona. Bywają momenty, że chce się płakać i nie ma się siły na nic, ale są również takie, które motywują do oczekiwania na maleństwo i dają kobietą cierpliwości, która jest ważna przede wszystkim w ostatnim etapie ciąży. Właśnie na tym etapie jest właśnie Sandra Kubicka, która już niedługo będzie trzymała w ramionach swoje pierwsze dziecko.

Reklama

Sandra Kubicka pokazała nagranie ze szpitala

W grudniu ubiegłego roku Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron poinformowali obserwatorów na Instagramie o swoim szczęściu. Para spodziewa się swojej pierwszej pociechy i będzie to synek. Celebrytka od kiedy wiadomość o ciąży obiegła media, chętnie dzieli się szczegółami związanymi m.in. ze stanem zdrowia zarówno swoim jak i dziecka.

Fani z niecierpliwością oczekują, aż Sandra Kubicka napisze, że urodziła. Tym razem na Instagramie ciężarnej pojawiły się nowe kadry, ukazujące brzuszek ciążowy modelki. Sandra Kubicka leży i ma robione badanie KTG płodu. Wiele osób po zobaczeniu nagrania i zdjęcia opublikowanego przez przyszłą mamę, mogło pomyśleć, że to już ten czas i maluch bardzo niedługo pojawi się na świecie.

Zobacz także: Sandra Kubicka wyznaje: "Czułam, że nie jestem w pełni kobietą, bo nie mogę dać dziecka"

Istagram@SandraKubicka

Badanie, które pokazała Kubicka, ma na celu m.in. pomoc w odczytaniu przez lekarzy zapisu skurczów macicy kobiety w czasie porodu. Jednak w tym przypadku, to jeszcze nie pora na poród, o czym także poinformowała celebrytka.

Zobacz także

Ziomki jeszcze nie rodzę. Easy. Będzie git! Jeszcze muszę troszeczkę dopiec tę słodką bułeczkę. On jest zdrowiusieńki, tylko ja muszę o siebie zadbać. Brzdąc taki silny i zabiera mi wszystko co najlepsze - napisała pod zdjęcie Sandra Kubicka.

Reklama

Czy wam również się wydaje, że poród już lada chwila?

Instagram@sandrakubicka