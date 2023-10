Sandra Kubicka zdecydowała się spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała u boku Tomasza Karolaka i Aleksandry Popławskiej w filmie "The End". Modelka wcieliła się w dziewczynę głównego bohatera, a w wywiadzie dla Party.pl zdradziła, jaka była jej pierwsza reakcja na spotkanie z Tomaszem Karolakiem, którego podziwia jako aktora:

Jak poznałam Tomka to byłam przerażona i mówię "Panie Tomku jestem Pana ogromną fanką", a on do mnie "weź przestań, chodź tu, grasz moją dziewczynę". Tomek jest w ogóle niesamowity do dziś mamy super kontakt. - wyznała szczerze Sandra Kubicka.