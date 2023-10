Od pamiętnej wojny Joanny Opozdy i Sandry Kubickiej minęły już niemal dwa lata. Czyżby jednak w przypadku tych pań czas nie leczył ran? W rozmowie z Party.pl słynna modelka skomentowała swoja relację z wybranką Antoniego Królikowskiego. Życzy przyszłej parze młodej szczęścia?

Jak ktoś tak chce żyć, potrzebuje atencji, to tak jest. Ja się nie wtrącam - skomentowała modelka.

Sandra Kubicka przyznała, że od czasu konfliktu z Joanną Opozdą, która oskarżyła ją o porzucenie psa, nie rozmawiała z nią, ani też się z nią nie widziała. Modelka podkreśliła, że nigdy nie będzie okazji wspólne na wino z aktorką, bo jak sama mówi - wybacza, ale nie zapomina! Wygląda również na to, że nie zawita na weselnym przyjęciu koleżanki z show-biznesu i Antoniego Królikowskiego - którego darzy ogromną sympatią. Co więcej, kiedy po wielomiesięcznych spekulacjach na jaw wyszło, że Joanna Opozda i Antek Królikowski do siebie wrócili, Sandra Kubicka natychmiast skomentowała ich związek! Czego dziś gwiazda życzy młodej parze? Koniecznie zobaczcie, co Sandra Kubicka powiedziała w rozmowie z Party.pl!

Kłótnia Sandry Kubickiej i Joanny Opozdy, która miała miejsce w mediach społecznościowych, poruszyła internautów i do dziś została przez nich zapamiętana. Wyglada jednak na to, że nie wszystko da się zapomnieć, a pomiędzy gwiazdami wciąż jest nieco napięta atmosfera. Jakiś czas temu Joanna Opozda znowu zaatakowała modelkę? W rozmowie z naszą reporterką Sandra Kubicka nie owijała w bawełnę.

Modelka przyznała, że Antka Królikowskiego darzyła ogromną sympatią, jeszcze zanim był z Joanną Opozdą. Gwiazda nie ma jednak zamiaru patrzeć na jego związek z Joanną Opozdą przez pryzmat konfliktu sprzed dwóch lat i przyznała, że zakochanym - tak jak wszystkim innym - życzy szczęścia.