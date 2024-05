Sandra Kubicka niedawno urodziła, o czym poinformowała kilka dni później na swoim Instagramie. Pierwsze chwile świeżo upieczonej mamy nie należały do przyjemnych, ponieważ Leonard urodził się o kilka tygodni za wcześnie. Teraz do oliwy do ognia dodała jedna z internautek, która napisała Kubickiej, że cesarskie cięcie to nie poród. Celebrytka nie wytrzymała i zrobiło się niemiło. Zobaczcie sami!

Sandra Kubicka zareagowała na słowa internautki

Sandra Kubicka urodziła syna poprzez cesarskie cięcie. Kobieta już w trakcie ciąży mówiła, że z racji jej problemów zdrowotnych poród naturalny nie będzie możliwy. Okazało się, że Leonard urodził się o kilka tygodni za wcześnie, co sprawiło, że Sandra Kubicka drżała o jego zdrowie i życie. Mimo że od porodu minęły już dwa tygodnie chłopiec wciąż pozostaje w szpitalu pod nadzorem lekarzy, jednak z dnia na dzień robi postępy i samodzielnie oddycha.

Sandra Kubicka wyszła już ze szpitala, ale codziennie jeździ do Leonarda, co sprawia, że nie ma czasu na regenerację po porodzie. Modelka nie ukrywa, że jest zmęczona i nie tak wyobrażała sobie poród dziecka. Nieoczekiwanie napisała do niej fanka, która napisała coś, co zupełnie nie spodobało się Kubickiej:

Bo Ty pierwsza na świecie rodziłaś? Przepraszam, ale cesarka to nie poród! - napisała internautka.

Zdenerwowana Sandra Kubicka postanowiła opublikować tą wiadomość oraz nie przebierając w słowach odpowiedziała:

A Ty nie jesteś człowiekiem. Poród przez cesarskie cięcie uratował nam życie. I tak, jest to poród głupia babo - napisała ostro Kubicka.

Zgadzacie się ze słowami Sandry Kubickiej?

Sandra Kubicka nie kryje, że mimo trudnych chwil i walki o zdrowie syna jesteś najszczęśliwsza na świecie i docenia fakt, że jest mamą. Ostatnio modelka postanowiła powiedzieć, do kogo podobny jest Leoś. Okazuje się, że chłopiec jest kopią Alka Barona!

Leoś jest podobny do Alka(...) ma moje oczy, kocie oczy, ma moje usta, ma mój nos, ma uczy Alka i mój kolor skóry i kolor włosów- bardzo dużo ma po mnie włosów, a reszta... cały Alek- uszy, szczęka, głowa, nogi, długi po nim, długie palce ma po nim(...) jest naprawdę przepięknym chłopcem - mówiła wówczas Sandra.

