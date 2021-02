Sanah pokazała swoje mieszkanie! Jak urządziła swoje gniazdko? Jest bardzo stylowe i klimatyczne 

Sanah, czyli Zuzanna Jurczak, to zdecydowanie największe odkrycie 2020 roku. Młoda wokalistka w ekspresowym tempie zdobyła ogromną popularność, a jej piosenki są się prawdziwymi hitami. Dziś chyba każdy zna takie utwory jak: "Szampan", "Królowa dram", "No sory" czy "Oczy". Ostatnio Sanah zdobyła nagrodę Bestsellery Empiku 2020 w kategorii muzyka pop/rock. 23-letnia artystka należy do grona gwiazd, które starają się chronić swoje życie prywatne i trudno znaleźć w sieci zdjęcia jej bliskich. Na Instagramie pojawiło się jednak kilka zdjęć mieszkania Sanah!

Jak mieszka Sanah?

Patrząc na zdjęcia publikowane przez Sanah wygląda na to, że mieszkanie wokalistki jest bardzo stylowe i klimatyczne. W apartamencie wokalistki nie mogło zabraknąć pianina i wielkiego łóżka ozdobionego lampkami. Zamiast klasycznej komody czy witryny Sanah wybrała minimalistyczne białe szafki na których nie brakuje kwiatów.

Zobaczcie sami, jak mieszka Sanah! Te wnętrza są równie wyjątkowe jak jej piosenki.

Sanah rzadko pokazuje swoje mieszkanie, ale co jakiś czas w sieci pojawiają się zdjęcia na których widać jak urządziła swój apartament.

W mieszkaniu wokalistki nie mogło zabraknąć pianina i kwiatów. Fajnie urządziła swoje mieszkanie?

Sanah pokazała również swoją sypialnię! Spójrzcie tylko na to wielkie łóżko!