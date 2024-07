Dla aktorki Salmy Hayek to prawdziwy cios. Media obiegła właśnie informacja, że ojcem syna modelki Lindy Evangelisty, Augustina Jamesa jest Henri Pinault, czyli mąż Salmy Hayek. Plotki o tym pojawiły się wiele lat temu. Wówczas Salma broniła swojego ukochanego, wierząc mu bezgranicznie.

Nie da się jednak ukryć, że na początku 2006 roku Pinault miał romans z kanadyjską supermodelką. Kilka miesięcy później Evangelista urodziła dziecko. Modelka ogłosiła wówczas wszem i wobec, że Augustin James jest dzieckiem nowojorskiego architekta. Tymczasem, jak się właśnie okazało przez cały ten czas na jej konto wpływały alimenty od francuskiego miliardera, właściciela najsłynniejszych marek świata takich jak Louis Vuitton czy Marc Jacobs.

Wygląda na to, że teraz Evangeliście znudziło się milczenie i ogłosiła, że chłopiec jest synem Pinaulta. Dla Salmy Hayek to z pewnością cios. Mało prawdopodobne, żeby wiedziała o tym wcześniej. Co więcej córka aktorki i Pinaulta urodziła się niespełna rok później...

Czy tym razem po raz kolejny stanie murem za ukochanym?

