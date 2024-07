Ola Ciupa, Szymon Wydra, Dorota Czaja, Candy Girl, Agnieszka Rylik, Rafał Mroczek pojawili się na Gali Polskiej Transplantacji Drugie Życie w Wiśle, w hotelu Gołębiewskim. Jej ambasadorem jest Przemysław Saleta, który na gali pojawił się z córką Nicole. Bokser w 2007 roku oddał jej swoją nerkę, a teraz cały czas wspiera polską transplantację. Na imprezie nie zabrakło również mamy Nicole, Ewy Pacuły. Mimo, że Ewa i Przemysław już od dawna nie są razem, dla córki ponownie się do siebie zbliżyli:

Choroba dziecka zbliża. Tym bardziej kiedy dzieją się tak przerażające sytuacje jak wtedy, gdy zdrowy mężczyzna kładzie się na stół operacyjny, żeby oddać dziecku nerkę, i o mało nie umiera. Przemek dla córki ryzykował życie. Przez kilka dni próbowano go wybudzić, a on nie podejmował czynności życiowych. To była naprawdę dramatyczna sytuacja. Przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji, żyjemy z chorobą Nicole już tyle lat... Nika nigdy nie wyzdrowieje. Jej organizm zawsze, wcześniej czy później, nerkę odrzuci. Takie jest życie mojego dziecka. - mówiła Ewa Pacuła w jednym z wywiadów.