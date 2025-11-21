Joanna Opozda znana aktorka i nowa gwiazda serialu „Na Wspólnej”, od lat toczy ostry spór z ojcem, Dariuszem Opozdą. Konflikt, który narastał przez lata, osiągnął punkt kulminacyjny w warszawskim sądzie. Ojciec aktorki oskarżył ją o zniesławienie, zarzucając, że w mediach przedstawia go w fałszywym świetle jako osobę niebezpieczną. Do sądu trafił pozew Dariusza Opozdy dotyczący zniesławienia. W tle konfliktu znalazła się między innymi sytuacja z przeszłości, gdy Dariusz Opozda użył broni czarnoprochowej w domu rodzinnym w Busku-Zdroju. Twierdził, że działał w obronie własnej, a prokuratura umorzyła wówczas postępowanie. Relacje rodzinne nie uległy poprawie, a aktorka miała zdecydować się na odwołanie chrztu swojego syna Vincenta, gdy dowiedziała się, że ojciec ma być obecny.

Sąd wydał wyrok

W listopadzie 2025 roku zapadł wyrok w sprawie toczącej się przed jednym z warszawskich sądów. Jak poinformował prawnik Dariusza Opozdy, Piotr Krzak, sąd uznał Joannę Opozdę za winną zniesławienia swojego ojca.

Sąd nie zdecydował się na pełne ukaranie Joanny Opozdy, lecz warunkowo umorzył postępowanie na okres próby. Jednocześnie nałożył na aktorkę obowiązek zapłaty nawiązki w wysokości 5000 złotych na rzecz Dariusza Opozdy. Wyrok ten nie jest jednak prawomocny.

Piotr Krzak, pełnomocnik Dariusza Opozdy, w rozmowie z mediami zaznaczył, że sąd nie miał wątpliwości co do winy Joanny Opozdy i faktu popełnienia czynu. To warunek konieczny do warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei prawnik Joanny Opozdy, Marcin Marcinkiewicz, w oświadczeniu przesłanym do mediów podkreślił, że aktorka nie została skazana, a postępowanie zostało warunkowo umorzone. Dodał również, że wyrok nie jest prawomocny, a przedstawianie aktorki jako skazanej osoby jest nieuprawnione i wprowadza opinię publiczną w błąd.

Informacje przekazane publicznie oraz mediom mogą wskazywać w sposób zmanipulowany, że doszło do rzekomego skazania Pani Joanny Opozdy. Precyzując stan faktyczny i prawny, należy podkreślić, że na mocy wyroku pani Joanna nie została skazana - przekazał adwokat aktorki.

Obecnie aktorka nadal toczy długotrwały proces rozwodowy z Antonim Królikowskim, który trwa już prawie dwa lata, mimo że ich małżeństwo było znacznie krótsze.

