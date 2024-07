Jeszcze kilka lat temu Maja Sablewska współpracowała z największymi gwiazdami ze świata show biznesu. To ona była menedżerką Dody, Mariny i Edyty Górniak. Niestety, współpraca z artystkami szybko się skończyła. Była jurorka programu "X Factor" zapowiedziała, że zostanie doradcą wizerunkowym marki RIMMEL. Sablewska w rozmowie z "Twoim Imperium" zdradziła, dlaczego nie chce dłużej współpracować z gwiazdami.

Reklama

- Straciłam serce do dotychczasowej pracy. Sytuacje, które miały miejsce w ubiegłym roku, skłoniły mnie do podjęcia decyzji, że nie będę już pracowała z gwiazdami. Nie było mi lekko, gdy czytałam lub słyszałam kłamstwa na swój temat, które zarzucały mi moje podopieczne. Mimo to milczałam i milczę przez cały czas. Na szczęście prawda zawsze wychodzi na jaw - stwierdziła w rozmowie z tygodnikiem.

Reklama

kb