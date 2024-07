Kuba Wojewódzki nigdy nie ukrywał swojej niechęci wobec Mai Sablewskiej. Była menedżerka gwiazd, która razem z dziennikarzem współpracowała w pierwszej edycji programu "X-Factor' usłyszała wiele niezbyt przychylnych komentarzy na swój temat ze strony kolegi. Sablewska do tej pory wolała nie wdawać się w dyskusję z Wojewódzkim, który słynie z ciętego języka. Okazuje się jednak, że specjalistka ds. wizerunku w końcu nie wytrzymała i skomentowała zachowanie dziennikarza.

We wczorajszym odcinku własnego programu Kuba Wojewódzki rozmawiał z finalistami muzycznego show, którzy według Mai Sablewskiej zostali skompromitowani przez prowadzącego.

- Obejrzałam program Kuby, choć nie ukrywam, że rzadko mi się to zdarza... Chciałam zobaczyć trójkę finalistów XF... I mimo że nie oglądam programu, to kibicuję zdolnym ludziom z całych sił. Niestety, nie wypadli najlepiej, głównie przez głupkowate zachowanie gospodarza. Po co zaprasza ludzi, z którymi "pracuje" - kompromitując ich jednocześnie? Nigdy nie zrozumiem meandrów ludzkiej logiki, które są kompletnie nielogiczne...- czytamy na majasablewskablog.pl