Rok 2024 będzie naprawdę wyjątkowy dla Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków! Jak bowiem wiadomo, zakochani już lada moment powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Para już jakiś czas temu zdradziła, że będzie miała córeczkę, a teraz postanowiła pokazać swoim fanom ujęcia z USG, na których internauci mogą zobaczyć ich pociechę. Pod postem pojawiła się lawina komplementów i ciepłych słów, a niektórzy już nawet ocenili, że córeczka pary to wykapana mama! Paulina Rzeźniczak zareagowała na te sugestie.

Reklama

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie pochwalili się swoim szczęściem. Lada moment powitają na świecie córeczkę

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie poinformowali, że spodziewają się dziecka na początku września 2023 roku. Od tamtej pory ukochana piłkarza chętnie dzieli się z fanami nowymi fotkami, na których możemy zauważyć już coraz większy, ciążowy brzuszek gwiazdy. Poród Pauliny Rzeźniczak zbliża się już wielkimi krokami, a na chwilę przed rozwiązaniem małżonkowie postanowili podzielić się z fanami wyjątkowym nagraniem. Na instagramowych profilach pary pojawił się film z USG, na którym możemy zobaczyć ich pociechę.

Nie możemy się doczekać, do zobaczenia w 2024 roku - opatrzyli nagranie wzruszającym wpisem Paulina i Jakub Rzeźniczakowie

Co ciekawe, choć pociechę Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków fani mogą zobaczyć na razie tylko na wspomnianym nagraniu z USG, to jednak już teraz wielu internautów stwierdziło, że dziewczynka to wykapana mama!

Cudna mała

Cała mama

Będzie mini mamusia Paulinka

Paulinki kopia. Wszystkiego dobrego dla was

Chyba do Pauliny córeczka podobna. Wszystkiego najpiękniejszego - piszą fani

Zobacz także: Żona Jakuba Rzeźniczaka pokazała swoje szczęście: "Już razem"

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie Instagram/Jakub Rzeźniczak

Żona Jakuba Rzeźniczaka postanowiła odpowiedzieć na sugestie internautów i przyznała wprost:

Też to widzę - odpowiedziała Paulina Rzeźniczak

Też tak uważacie? Paulinie Rzeźniczak życzymy dużo zdrowia i spokoju, a także szczęśliwego rozwiązania!

Reklama

Zobacz także: Kiedy urodzi się dziecko Jakuba Rzeźniczaka? Paulina zabrała głos